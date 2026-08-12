Bundesligist Werder Bremen geht ohne den österreichischen WM-Teilnehmer Romano Schmid in die neue Saison. Der Mittelfeldspieler wechselt nach sieben Jahren zum italienischen Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio, bei dem er einen Vierjahresvertrag erhält.
Abgang lässt Werders Kasse klingeln
Nach sieben Jahren zieht Romano Schmid weiter nach Italien. Bremen erhält eine Millionenablöse.
„Uns verlässt ein Spieler, der in den letzten Jahren zu einem der Gesichter unserer Mannschaft wurde. Er ist in Bremen zu einem guten Bundesliga- und Nationalspieler gereift und hat sich mit dem Verein, der Stadt und den Fans sehr identifiziert“, sagte Werders Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz.
Frosinone habe allerdings ein Angebot abgegeben, „das sowohl unseren wirtschaftlichen Interessen als auch den persönlichen Vorstellungen von Romano gerecht wird“.
Werder soll etwa acht Millionen Euro Ablöse kassieren. Schmid (26) hat für Bremen 192 Pflichtspiele absolviert, in denen er insgesamt 18 Tore erzielte.