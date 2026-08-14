Pikante Transfer-Überraschung in der Bundesliga ist perfekt

SID 14.08.2026 • 19:36 Uhr Dieser Wechsel wird im Fußball-Norden für Gesprächsstoff sorgen: Ex-HSV-Kapitän Ludovit Reis wechselt nach Bremen.

Werder Bremen hat Ludovit Reis zurück nach Deutschland geholt! Der ehemalige Kapitän des Nordrivalen Hamburger SV kommt vom belgischen Meister FC Brügge, das teilte der Nordklub am Freitagabend auf seiner Webseite mit. Über die Vertragslaufzeit machte Werder keine Angaben.

„Er ist läuferisch sehr stark, gewinnt viele Bälle und strahlt eine gewisse Torgefahr aus. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der seine Stärken auf der Sechser- oder der Achterposition hat und uns mit seiner Qualität helfen wird“, ließ sich Trainer Daniel Thioune zitieren.

Auch Reis selbst, der die Rückennummer 15 tragen wird, freute sich: „Werder ist ein familiärer Club und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich solch eine Atmosphäre in einem Verein liebe. Ich hatte nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen ein gutes Gefühl und habe richtig Lust auf die neue Aufgabe bei Werder.“

Bundesliga: Pikanter Hintergrund beim Reis-Transfer

Laut übereinstimmender Medienberichte zahlt Bremen keine Ablöse für den 26-Jährigen.

Pikant an dem Wechsel ist Reis‘ Vergangenheit: Der Niederländer hatte in Deutschland zunächst beim VfL Osnabrück (2020/21) gespielt, ehe er von 2021 bis 2025 das Trikot des Hamburger SV trug – zum Teilen gar als Kapitän.