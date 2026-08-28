Wieder ein Münchner: Upamecano schießt erstes Tor der Saison

SID 28.08.2026 • 21:03 Uhr In der 64. Spielzeit der Liga-Historie stellen die Bayern schon zum 20. Mal den ersten Torschützen der Saison.

Dayot Upamecano hat das erste Tor der Bundesliga-Saison 2026/27 geschossen. Der Franzose traf in der 21. Minute zur 1:0-Führung des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart.

In der 64. Spielzeit der Liga-Historie stellten die Bayern schon zum 20. Mal den ersten Torschützen der Saison. Seit Einführung des Eröffnungsspiels im Jahr 2002 trugen sogar 17 der 25 ersten Torschützen das Münchner Trikot.

„Experte“ für das erste Tor der Saison ist Thomas Müller, dem das Kunststück dreimal (2010, 2014 und 2018) gelang. Den ersten Treffer überhaupt in der Bundesliga-Historie hatte der Dortmunder Timo Konietzka erzielt. Zum Auftakt der Saison 1963/64 am 24. August 1963 hatte er nach 50 Sekunden gegen Werder Bremen getroffen.

Die Liste der ersten Saisontore in der Fußball-Bundesliga: