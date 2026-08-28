Wieder ein Münchner: Upamecano schießt erstes Tor der Saison

Dayot Upamecano hat das erste Tor der Bundesliga-Saison 2026/27 geschossen. Der Franzose traf in der 21. Minute zur 1:0-Führung des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart.
Bayern-Profi eröffnet Torreigen
In der 64. Spielzeit der Liga-Historie stellen die Bayern schon zum 20. Mal den ersten Torschützen der Saison.
In der 64. Spielzeit der Liga-Historie stellten die Bayern schon zum 20. Mal den ersten Torschützen der Saison. Seit Einführung des Eröffnungsspiels im Jahr 2002 trugen sogar 17 der 25 ersten Torschützen das Münchner Trikot.
„Experte“ für das erste Tor der Saison ist Thomas Müller, dem das Kunststück dreimal (2010, 2014 und 2018) gelang. Den ersten Treffer überhaupt in der Bundesliga-Historie hatte der Dortmunder Timo Konietzka erzielt. Zum Auftakt der Saison 1963/64 am 24. August 1963 hatte er nach 50 Sekunden gegen Werder Bremen getroffen.
Die Liste der ersten Saisontore in der Fußball-Bundesliga:
- 1963/64: Timo Konietzka (Borussia Dortmund) 1. Minute
- 1964/65: Josef Marx (Karlsruher SC) 2.
- 1965/66: Timo Konietzka (1860 München) 1.
- 1966/67: Willi Reitgassl (1. FC Kaiserslautern) 3.
- 1967/68: Djordje Pavlic (MSV Duisburg) 19.
- 1968/69: Rainer Ohlhauser (Bayern München) 7.
- 1969/70: Gerd Müller (Bayern München) 2.
- 1970/71: Otto Rehhagel (1. FC Kaiserslautern) 5.
- 1971/72: Theo Bücker (Borussia Dortmund) 7.
- 1972/73: Klaus Budde (Fortuna Düsseldorf) 3.
- 1973/74: Hans Walitza (VfL Bochum) 3.
- 1974/75: Ludwig Bründl (Eintracht Braunschweig) 2.
- 1975/76: Henning Jensen (Borussia Mönchengladbach) 8.
- 1976/77: Rudi Bommer (Fortuna Düsseldorf) 3.
- 1977/78: Holger Willmer (1. FC Köln) 3.
- 1978/79: Ronald Worm (MSV Duisburg) 40.
- 1979/80: Bernd Dürnberger (Bayern München) 3.
- 1980/81: Atli Edvaldsson (Borussia Dortmund) 6.
- 1981/82: Ilija Zavisic (Eintracht Braunschweig) 6.
- 1982/83: Siegfried Bönighausen (Borussia Dortmund) 24.
- 1983/84: Jan Svensson (Eintracht Frankfurt) 39.
- 1984/85: Klaus Fischer (VfL Bochum) 1.
- 1985/86: Rudi Völler (Werder Bremen) 32.
- 1986/87: Guido Buchwald (VfB Stuttgart) 11.
- 1987/88: Christian Schreier (Bayer Leverkusen) 38.
- 1988/89: Rainer Zietsch (VfB Stuttgart) 16.
- 1989/90: Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) 1.
- 1990/91: Fritz Walter (VfB Stuttgart) 38.
- 1991/92: Michael Tönnies (MSV Duisburg) 29.
- 1992/93: Andreas Thom (Bayer Leverkusen) 13.
- 1993/94: Sergio Zarate (1. FC Nürnberg) 3.
- 1994/95: Andreas Müller (Schalke 04) 12.
- 1995/96: Richard Cyron (Fortuna Düsseldorf) 2.
- 1996/97: Martin Driller (FC St. Pauli) 19.
- 1997/98: Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) 10.
- 1998/99: Uwe Spies (MSV Duisburg) 17.
- 1999/00: Claus Thomsen (VfL Wolfsburg) 17., Eigentor
- 2000/01: Heiko Herrlich (Borussia Dortmund) 61.
- 2001/02: Marcio Amoroso (Borussia Dortmund) 12.
- 2002/03: Bart Goor (Hertha BSC Berlin) 1.
- 2003/04: Ze Roberto (Bayern München) 16.
- 2004/05: Nelson Valdez (Werder Bremen) 83.
- 2005/06: Owen Hargreaves (Bayern München) 28.
- 2006/07: Roy Makaay (Bayern München) 24.
- 2007/08: Lewan Kobiaschwili (Schalke 04) 25.
- 2008/09: Bastian Schweinsteiger (Bayern München) 12.
- 2009/10: Zvjezdan Misimovic (VfL Wolfsburg) 71.
- 2010/11: Thomas Müller (Bayern München) 9.
- 2011/12: Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund) 17.
- 2012/13: Marco Reus (Borussia Dortmund) 11.
- 2013/14: Arjen Robben (Bayern München) 12.
- 2014/15: Thomas Müller (Bayern München) 37.
- 2015/16: Medhi Benatia (Bayern München) 27.
- 2016/17: Xabi Alonso (Bayern München) 9.
- 2017/18: Niklas Süle (Bayern München) 9.
- 2018/19: Thomas Müller (Bayern München) 23.
- 2019/20: Robert Lewandowski (Bayern München) 24.
- 2020/21: Serge Gnabry (Bayern München) 4.
- 2021/22: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach) 10.
- 2022/23: Joshua Kimmich (Bayern München) 5.
- 2023/24: Leroy Sané (Bayern München) 4.
- 2024/25: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) 12.
- 2025/26: Michael Olise (Bayern München) 27.
- 2026/27: Dayot Upamecano (Bayern München) 21.