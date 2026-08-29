VfB-Boss zählt eigenes Team an - nur ein Spieler erhält ein Lob

SID 29.08.2026 • 06:44 Uhr VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth will nach dem 1:5 beim FC Bayern "nichts beschönigen". Lob verdient sich nur ein Stuttgarter.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat die klare Niederlage des VfB Stuttgart beim FC Bayern als „deprimierend“ bezeichnet. „Ich will gar nicht beschönigen, dass das ein schlechter Start in die Saison war“, sagte er nach dem zum Auftakt der 64. Bundesliga-Spielzeit. „Im Grunde war es dann wieder ein normaler Tag, aber das habe ich auch nach dem Pokalendspiel gesagt“, ergänzte er ironisch.

Gegen den FC Bayern, betonte Wohlgemuth, „musst du, wenn du hier eine Chance haben willst, schon mehr als die Normalform auf den Platz bringen“. Es komme hinzu, dass die „Chance, zurückzukommen, sehr, sehr klein ist“, wenn man gegen die Münchner zurückliege. „Aber jetzt“, ergänzte Wohlgemuth, „wissen wir, wo wir stehen. Es war direkt eine Standortbestimmung gegen den deutschen Meister. Und da kann sich jeder hinterfragen, was er im nächsten Spiel macht.“

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