Zum Sammeln: Patch für Bundesliga-Startelf-Debütanten

Debütanten zum Sammeln: Spieler, die erstmals in ihrer Karriere in der Startelf eines Fußball-Bundesligisten auflaufen, tragen in der am Freitag beginnenden Saison dabei ein besonderes Abzeichen auf dem Trikot. Dies teilte die Bundesliga mit.

Dieser „Patch“ wird nach dem Einsatz entfernt und in der Folge Teil einer Sammelkarte der Firma Topps, die – vom jeweiligen Spieler unterschrieben – als Unikat in Umlauf kommt. Derart veredelte Sammelkarten kennt beispielsweise der US-Sport seit langer Zeit, auch bei der Fußball-WM kamen die Patches zuletzt schon zum Einsatz. Nun startet die Bundesliga als erste große europäische Spielklasse eine solche Aktion.