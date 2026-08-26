Zum Sammeln: Patch für Bundesliga-Startelf-Debütanten

Debütanten zum Sammeln: Spieler, die erstmals in ihrer Karriere in der Startelf eines Fußball-Bundesligisten auflaufen, tragen in der am Freitag beginnenden Saison dabei ein besonderes Abzeichen auf dem Trikot. Dies teilte die Bundesliga mit.
Bundesliga führt Debüt-Patch ein
Bei ihrem ersten Startelf-Einsatz tragen Bundesliga-Spieler künftig ein Abzeichen auf dem Ärmel.
Das Patch für das Startelf-Debüt
© Bundesliga/Getty Images/Reinaldo Coddou H/Bundesliga/Getty Images/Reinaldo Coddou H
Dieser „Patch“ wird nach dem Einsatz entfernt und in der Folge Teil einer Sammelkarte der Firma Topps, die – vom jeweiligen Spieler unterschrieben – als Unikat in Umlauf kommt. Derart veredelte Sammelkarten kennt beispielsweise der US-Sport seit langer Zeit, auch bei der Fußball-WM kamen die Patches zuletzt schon zum Einsatz. Nun startet die Bundesliga als erste große europäische Spielklasse eine solche Aktion.
Wie die Bundesliga mitteilte, sind die betreffenden Karten ab dem Frühjahr 2027 im Topps-Produkt „Bundesliga Chrome“ erhältlich.