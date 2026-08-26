Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Zum Sammeln: Patch für Bundesliga-Startelf-Debütanten

Bundesliga führt Debüt-Patch ein

Bei ihrem ersten Startelf-Einsatz tragen Bundesliga-Spieler künftig ein Abzeichen auf dem Ärmel.
Das Patch für das Startelf-Debüt
Das Patch für das Startelf-Debüt
© Bundesliga/Getty Images/Reinaldo Coddou H/Bundesliga/Getty Images/Reinaldo Coddou H
SID
Bei ihrem ersten Startelf-Einsatz tragen Bundesliga-Spieler künftig ein Abzeichen auf dem Ärmel.

Debütanten zum Sammeln: Spieler, die erstmals in ihrer Karriere in der Startelf eines Fußball-Bundesligisten auflaufen, tragen in der am Freitag beginnenden Saison dabei ein besonderes Abzeichen auf dem Trikot. Dies teilte die Bundesliga mit.

Dieser „Patch“ wird nach dem Einsatz entfernt und in der Folge Teil einer Sammelkarte der Firma Topps, die – vom jeweiligen Spieler unterschrieben – als Unikat in Umlauf kommt. Derart veredelte Sammelkarten kennt beispielsweise der US-Sport seit langer Zeit, auch bei der Fußball-WM kamen die Patches zuletzt schon zum Einsatz. Nun startet die Bundesliga als erste große europäische Spielklasse eine solche Aktion.

Wie die Bundesliga mitteilte, sind die betreffenden Karten ab dem Frühjahr 2027 im Topps-Produkt „Bundesliga Chrome“ erhältlich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite