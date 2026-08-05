"Zurück nach Europa": Onyedika will mit Frankfurt angreifen

SID 05.08.2026 • 14:45 Uhr Der Neuzugang der SGE will den Fußball-Bundesligisten wieder ins internationale Geschäft führen.

Der Frankfurter Neuzugang Raphael Onyedika hat sich für seine erste Saison am Main hohe Ziele gesteckt: „Wir wollen versuchen, den Klub zurück nach Europa zu bringen“, sagte der 25-Jährige, der vom belgischen Erstligisten Club Brügge kam, bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Zudem peile er für seine Zeit in Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat, an, „Trophäen zu gewinnen“.

Die ersten Tage bei der Eintracht, die in der vergangenen Saison die Qualifikation für den Europacup verpasst hatte, seien rundum positiv verlaufen, berichtete der nigerianische defensive Mittelfeldspieler: „Die Teamkollegen sind toll und helfen mir sehr viel.“ Er selbst wolle dem Team „helfen so gut es geht. Ich will hier spielen und mich entwickeln.“

Onyedika sieht Eintracht-Legende Okocha als Vorbild

Als Vorbild könnte bei diesem Vorhaben ein Landsmann Onyedikas dienen: Jay-Jay Okocha schoss sich während seiner Zeit in Frankfurt zwischen 1992 und 1996 in die Herzen der Fans. „Jedes Kind in Nigeria weiß viel von Jay-Jay Okocha“, sagte der 26-malige Nationalspieler Onyedika: „Er ist eine große Legende im Land.“