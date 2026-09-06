„Angst“ vor dem argentinischen Abräumer: Medina überzeugt

SID 06.09.2026 • 06:31 Uhr Der 27-Jährige glänzt als Mentalitätsspieler und Torschütze.

Vor Facundo Medina fürchten sich selbst die eigenen Mitspieler. „Er ist giftig, eklig. Ein kleiner Treter auch ein bisschen. Man hat schon Angst vor ihm“, sagte Ibrahim Maza mit einem Lachen über seinen neuen Mannschaftskollegen bei Bayer Leverkusen. Der argentinische Abräumer überzeugte bei seinem Startelf-Debüt für den Fußball-Bundesligisten als Mentalitätsspieler und knallharter Innenverteidiger – und wies beim 4:0 (2:0) gegen Union Berlin auch noch direkt seine Torgefahr nach.

„So einen Spieler willst du in deiner Mannschaft haben. Ein geiler Typ“, lobte auch Patrik Schick den Torschützen zum 2:0, es sei jedoch besser, „ihn in der eigenen Mannschaft zu haben.“ Medina sei „sehr aggressiv, aber trotzdem sehr gut mit dem Ball“, so Schick.