Vor Facundo Medina fürchten sich selbst die eigenen Mitspieler. „Er ist giftig, eklig. Ein kleiner Treter auch ein bisschen. Man hat schon Angst vor ihm“, sagte Ibrahim Maza mit einem Lachen über seinen neuen Mannschaftskollegen bei Bayer Leverkusen. Der argentinische Abräumer überzeugte bei seinem Startelf-Debüt für den Fußball-Bundesligisten als Mentalitätsspieler und knallharter Innenverteidiger – und wies beim 4:0 (2:0) gegen Union Berlin auch noch direkt seine Torgefahr nach.
„Angst“ vor dem argentinischen Abräumer: Medina überzeugt
Der 27-Jährige glänzt als Mentalitätsspieler und Torschütze.
Starkes Startelf-Debüt: Facundo Medina
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„So einen Spieler willst du in deiner Mannschaft haben. Ein geiler Typ“, lobte auch Patrik Schick den Torschützen zum 2:0, es sei jedoch besser, „ihn in der eigenen Mannschaft zu haben.“ Medina sei „sehr aggressiv, aber trotzdem sehr gut mit dem Ball“, so Schick.
Der 27 Jahre alte Vize-Weltmeister kam im Sommer für rund 20 Millionen Euro von Olympique Marseille zu den Rheinländern, im WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) war er in der 70. Minute eingewechselt worden. Er soll Bayer in der Defensive die nötige Aggressivität und Stabilität verleihen. „Er hat ein gutes Spiel gemacht“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, die Galligkeit des Argentiniers tue „jeder Mannschaft gut“.