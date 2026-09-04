Augsburg: Baum warnt vor Eintracht

SID 04.09.2026 • 14:06 Uhr Der FCA-Coach sieht die jüngste Bundesliga-Elf als "unfassbar spielstark" an.

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat seine Spieler vor dem Auswärtsspiel bei den jungen Wilden von Eintracht Frankfurt eindringlich gewarnt. „Es wird eine ganz andere Herausforderung für uns“, sagte Baum vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Rückblick auf den 3:0-Auftaktsieg gegen Aufsteiger Schalke 04.

Die Eintracht sei „unfassbar spielstark“ und besitze „ganz viele Zocker, die mit dem Ball im Eins-gegen-eins was können“. Die SGE sei überdies „sehr flexibel im Positionsspiel“, analysierte Baum. Er erwarte, „dass wir unsere Torspur mehr verteidigen müssen“ als gegen S04. Das Rezept dagegen? „Wir müssen kompakt stehen und mit der richtigen Kämpfen-und-Siegen-Haltung reingehen.“

Nicht helfen können die weiterhin verletzten Tim Breithaupt und Steve Mounié. Auch Kristijan Jakic, der den Start wegen „laufender Vertragsgespräche“ verpasst hatte, ist nicht dabei. Der Zustand von Anton Kade, der am Mittwoch das Training hatte abbrechen müssen, solle „ein Geheimnis bleiben“, sagte Baum.

Grundsätzlich habe er „die Qual der Wahl“, berichtete der 47-Jährige, der sich in Sachen Kadermanagement gefordert sieht. Er sei bemüht, eine „Kultur zu erzeugen, dass man sich nicht nur über die erste Elf definiert“, erläuterte er.