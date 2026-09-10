Dann steigt Bayern gegen den BVB

Der Termin für den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund steht fest. Auch bei mehreren weiteren brisanten Duellen und Derbys herrscht jetzt Klarheit.

Der Klassiker in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund findet zur Topspiel-Zeit statt.

Am 31. Oktober empfängt der deutsche Rekordmeister den BVB im eigenen Stadion um 18.30 Uhr. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage fünf bis elf hervor, über die die Bundesliga am Donnerstag informierte.

Duell am Samstagabend: FC Bayern gegen Borussia Dortmund Duell am Samstagabend: FC Bayern gegen Borussia Dortmund © picture alliance/Noah Wedel/SID/Noah Wedel

Auch rheinische Derbys terminiert

Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach steigt bereits drei Wochen zuvor und wird am Sonntag (11. Oktober) um 15.30 Uhr angepfiffen.

An einem Sonntag (8. November) treffen die Kölner zur gleichen Uhrzeit auf den rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen. Auch das Nordderby findet an einem Sonntag statt. Werder Bremen empfängt den Hamburger SV am 22. November um 17.30 Uhr im Weserstadion.

Niedersachsen-Derby zeitgenau angesetzt

In der 2. Bundesliga wurden die Spieltage sieben bis 13 zeitgenau terminiert. Am 9. Spieltag kommt es zum Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Die Partie findet am 25. Oktober (Sonntag) um 13.30 Uhr statt.