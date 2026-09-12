Große Freude bei Schlotterbeck

So kam es zum Startelf-Comeback von Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck ist zurück! Nach langer Verletzungspause feiert der Abwehrchef von Borussia Dortmund gegen Paderborn ein souveränes Comeback.

Nico Schlotterbeck hat nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback für Borussia Dortmund gefeiert und beim 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger SC Paderborn – dem dritten Sieg im dritten Bundesliga-Spiel der neuen Saison – den Laden dichtgehalten.

Trainer Niko Kovac beorderte seinen Abwehrchef, der sich Mitte Juni bei der WM im deutschen Spiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, direkt in die Startelf. Schlotterbeck zahlte das Vertrauen mit einer souveränen Leistung zurück und gewann acht von neun Zweikämpfen.

Nico Schlotterbeck feierte gegen Paderborn sein Comeback nach langer Verletzungspause Nico Schlotterbeck feierte gegen Paderborn sein Comeback nach langer Verletzungspause © IMAGO/Kirchner-Media

BVB: Schlotterbeck feiert erfolgreiches Comeback

Nach 77 Minuten wurde der 26-Jährige ausgewechselt und präsentierte sich nach der Partie überglücklich. „Es ist schon eine gewisse Sucht, der wir nachgehen im Fußball“, betonte Schlotterbeck bei Sky. „So eine Adrenalinsucht. Ich habe es extrem vermisst. War eine schwere Verletzung, aber ich bin froh, wieder zurück zu sein.“

Der deutsche Nationalspieler war erst unter der Woche ins Dortmunder Mannschaftstraining zurückgekehrt, weshalb sein Startelf-Comeback durchaus überraschend kam.

„Wir haben es in der Öffentlichkeit ein bisschen ruhiger angehen lassen“, betonte Schlotterbeck. „Ich war schon knapp vier Wochen am Ball, ich bin vor einer Woche ins Training eingestiegen. Wir haben einfach nicht so viel kommuniziert, weil ich das nicht wollte. Ich war jetzt eine Woche lang im Training.“

Am Freitag habe Kovac den Linksfuß „gefragt, ob ich fit bin. Ich habe mein Go gegeben. Dann wusste ich seit gestern, dass ich spiele.“