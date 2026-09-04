Bayern-Trainer Kompany beantwortet brennende Frage zu Jamal Musiala!

Philipp Heinemann 04.09.2026 • 10:41 Uhr Jamal Musiala ist auch vor dem Spiel des FC Bayern gegen den FC Schalke 04 fraglich. Eine brennende Frage ist nun jedoch beantwortet.

Jamal Musiala kommt einem Comeback beim FC Bayern näher – ob der deutsche Nationalspieler beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Kader gehören wird, ist am Tag vor dem Spiel aber noch nicht entschieden.

Trainer Vincent Kompany erklärte jedoch, dass der an einer „neurologischen Dysfunktion“ leidenden Offensivspieler derzeit anfallsfrei sei.

„Im Moment ist das so“, sagte der Belgier auf der Bayern-PK am Freitag auf eine entsprechende Nachfrage: „Aber ich werde in Zukunft aber auch nicht immer darüber berichten. Im Moment war das für uns eine erste Stufe, die wir brauchten, nachdem das in der Öffentlichkeit passierte.“

Kompany: Musiala muss wieder „normaler Sportler sein“

Man müsse davon ausgehen, dass die Erkrankung „unter Kontrolle ist“. Man verfüge über die besten Experten, Musiala selbst kommuniziere „sehr gut“. Der Spieler hatte bei zwei Freundschaftsspielen sogenannte „Absencen“ erlitten, wie er selbst öffentlich mitgeteilt hatte. Bei einem Pflichtspiel stand er in dieser Saison noch nicht im Aufgebot.

Natürlich gebe es eine sportliche Komponente, sagte Kompany. Musiala müsse die nötige Leistung zeigen: „Aber da hat er kein Problem.“ Wenn es jedoch passieren sollte, dass der Spieler „in 40, 50, 60 Spieltagen“ wieder einen Anfall habe, stelle dies keinen „großen Alarm“ mehr dar.