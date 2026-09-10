Schlotterbeck vor Comeback

Nico Schlotterbeck kehrt ins Teamtraining zurück. Sein Trainer Niko Kovac macht Hoffnungen auf ein schnelles Comeback am Samstag.

Die beiden Verteidiger Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini stehen bei Vizemeister Borussia Dortmund vor dem Comeback.

„Beide sind fit, gesund und einsatzbereit für das Wochenende. Da bin ich sehr glücklich drüber“, sagte Trainer Niko Kovac vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Aufsteiger SC Paderborn. „Das bedeutet, dass ich auf beide zählen kann und rein theoretisch, aber auch praktisch, beide bringen könnte.“

Nico Schlotterbeck steht vor seinem Comeback Nico Schlotterbeck steht vor seinem Comeback © IMAGO/HMB-Media

Schlotterbeck „macht einen sehr guten Eindruck“

Nationalspieler Schlotterbeck hatte sich während der WM eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen, am Mittwoch war der 26-Jährige voll ins Teamtraining eingestiegen.

„Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagte Sportdirektor Ole Book am Rande der öffentlichen Trainingseinheit am Donnerstag: „Seine Laune wird immer etwas besser, wenn er wieder Fußball spielen und mit der Mannschaft trainieren kann.“

Bensebaini hatte zuletzt mit einer Rippenprellung gefehlt, die er sich im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) zugezogen hatte. Für wie viele Minuten es letztlich bei beiden reicht, bleibt abzuwarten.

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