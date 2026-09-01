Ben Farhat wechselt zu Freiburg, bleibt aber in Karlsruhe

SID 01.09.2026 • 17:30 Uhr Der 20-Jährige kehrt per Leihe vorerst direkt zu seinem vorherigen Klub zurück.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verstärkt sich mit Louey Ben Farhat, verleiht den 20 Jahre alten Offensivspieler aber für ein Jahr direkt zurück an seinen vorherigen Klub Karlsruher SC. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit.

„Ich werde beim KSC alles reinhauen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und mich in die beste Verfassung zu bringen“, sagte Ben Farhat, der als Jugendspieler von den Stuttgarter Kickers zum Karlsruher SC wechselte und im März 2024 mit 17 Jahren sein Zweitliga-Debüt gab. Insgesamt bestritt der in Deutschland geborene Tunesier dort 36 Spiele und schoss neun Tore.