Fußball-Bundesligist SC Freiburg verstärkt sich mit Louey Ben Farhat, verleiht den 20 Jahre alten Offensivspieler aber für ein Jahr direkt zurück an seinen vorherigen Klub Karlsruher SC. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit.
Ben Farhat wechselt zu Freiburg, bleibt aber in Karlsruhe
Der 20-Jährige kehrt per Leihe vorerst direkt zu seinem vorherigen Klub zurück.
Bleibt per Leihe in Karlsruhe: Louey Ben Farhat
© picture alliance/Maximilian Koch/SID/Maximilian Koch
„Ich werde beim KSC alles reinhauen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und mich in die beste Verfassung zu bringen“, sagte Ben Farhat, der als Jugendspieler von den Stuttgarter Kickers zum Karlsruher SC wechselte und im März 2024 mit 17 Jahren sein Zweitliga-Debüt gab. Insgesamt bestritt der in Deutschland geborene Tunesier dort 36 Spiele und schoss neun Tore.
„Louey ist technisch sehr beschlagen und besitzt ein gutes Raumgefühl. Er kann selbst torgefährlich werden, aber auch seine Mitspieler richtig einsetzen“, sagte Klemens Hartenbach, Sportdirektor in Freiburg: „Mit der Leihe zum KSC haben wir ein optimales Modell gefunden. Louey wird dort weiter Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln können.“