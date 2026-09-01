Schalke verlängert mit Leistungsträger

SID 01.09.2026 • 10:30 Uhr Neuigkeit von S04: Die Knappen binden einen Leistungsträger der Aufstiegssaison langfristig, ohne Ausstiegsklausel.

Schalke 04 hat Offensivspieler Adil Aouchiche langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Dienstagmorgen bekanntgab, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis Juni 2030 bei den Knappen, der keine Ausstiegsklausel enthält.

„Adil war für unsere Mannschaft direkt eine Verstärkung. Er hat als Leistungsträger in der Rückrunde wesentlichen Anteil an unserem Aufstieg in die Bundesliga gehabt“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball.

„Mit seiner Spielintelligenz und herausragenden Technik sowie seinen Qualitäten als Vorbereiter, Standardschütze und Abschlussspieler wird er nach unserer festen Überzeugung auch in der Bundesliga eine wesentliche Stütze sein.“

Aouchiche bei PSG ausgebildet

Aouchiche war in der Akademie von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ausgebildet worden und im vergangenen Winter ablösefrei vom englischen Erstligisten AFC Sunderland nach Gelsenkirchen gekommen.