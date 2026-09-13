Bundesliga heute: Leipzig gegen HSV

Der RB Leipzig empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig empfängt den Hamburger SV heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena zum Bundesliga-Duell. Für die Leipziger ist es das zweite Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison.

Martín Demichelis und Merlin Polzin stehen mit ihren Mannschaften vor dem direkten Vergleich in Leipzig.

Leipzig – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker : Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

RB Leipzig mit Heimserie, HSV ohne Punkte

RB Leipzig gewann seine vergangenen sechs Bundesliga-Heimspiele und steht damit vor dem Vereinsrekord von sieben Heimsiegen in Serie aus der Debütsaison.

Damals endete die Leipziger Serie allerdings mit einer 0:3-Niederlage gegen den Hamburger SV. Der HSV startete mit null Punkten und einer Tordifferenz von minus sieben in die Saison – der schwächste Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte.

Wird RB Leipzig gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: RB Leipzig gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.