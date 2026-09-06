Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 06.09.2026 • 14:34 Uhr Die Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach dem bitteren Champions-League-Abend richtet Eintracht Frankfurt den Fokus heute Nachmittag wieder auf die Bundesliga.

Im Deutsche Bank Park empfängt die SGE den FC Augsburg, Anstoß ist um 17.30 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager.

Frankfurt – Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Auf der Bank sitzt bei der Eintracht mit Adi Hütter ein Coach, der das Team bereits von 2018 bis 2021 betreute.

FC Augsburg: Neuer Impuls durch Ibrahimovic

Beim FC Augsburg sorgte vor allem eine Personalie für Aufmerksamkeit: Arijon Ibrahimovic wechselt vom FC Bayern zu den Fuggerstädtern. Manuel Baum geht damit mit einem neuen Namen im Kader in die Partie in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Serien und direkte Duelle

Eintracht Frankfurt verlor nur eins der vergangenen 13 Bundesliga-Duelle mit dem FC Augsburg; im Deutsche Bank Park sind die Adler seit sieben Duellen gegen den FCA ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) und spielten dabei viermal zu null.

Saisonübergreifend wartet Frankfurt seit sechs Bundesliga-Partien auf einen Sieg und ist auch seit vier Bundesliga-Heimspielen sieglos. Augsburg ist zudem seit 21 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Weiße Weste.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.