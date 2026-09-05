Bundesliga heute live: FC Schalke - FC Bayern im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 05.09.2026 • 15:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Für das erste Heimspiel des FC Schalke 04 seit geraumer Zeit ist ausgerechnet der Meister FC Bayern München zu Gast.

In der Bundesliga rollt der Ball um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena, Schiedsrichter ist Robert Schröder.

Schalke – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Sportlich muss Miron Muslic im Duell mit dem FC Bayern ohne Ron Schallenberg planen, der nach einem Platzverweis gesperrt zuschauen muss. Damit fällt ein Spieler aus, der in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig zur ersten Elf gehörte.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München: Serien und direkte Duelle

Historisch spricht die Serie klar für die Münchner: Seit dem 0:1 im DFB-Pokal-Halbfinale 2010/11 verlor der FC Bayern keines der vergangenen 25 Pflichtspiele gegen den FC Schalke 04 (22 Siege, drei Remis) – zuletzt gab es sieben Pflichtspiel-Siege in Folge ohne Gegentor.

Schalke ist dafür seit dem 0:1 gegen Holstein Kiel Mitte September 2025 in 14 Pflichtspielen in der Veltins-Arena ungeschlagen (elf Siege, drei Unentschieden).

Auswärts kommt der FC Bayern in der Bundesliga seit 26 Spielen ohne Niederlage auf fremdem Platz aus (20 Siege, sechs Remis). Harry Kane steht zudem bei 95 Toren in der Bundesliga und tritt erstmals gegen den FC Schalke 04 an.

Wird FC Schalke 04 gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.