Bundesliga heute live: Hamburger SV - FSV Mainz live im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 06.09.2026 • 12:32 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV steht nach einer Auftaktniederlage gegen den BVB heute Nachmittag vor dem ersten Heimauftritt der neuen Bundesliga-Saison: Um 15.30 Uhr empfängt der Aufsteiger den 1. FSV Mainz 05 im Volksparkstadion.

Für beide Teams ist es eine frühe Standortbestimmung im Oberhaus. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Reichel.

HSV – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker : Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

HSV gegen Mainz 05: Serien und direkte Duelle im Blick

In der Bundesliga treffen der Hamburger SV und Mainz 05 heute zum 27. Mal aufeinander – bereits sechs dieser Duelle endeten 0:0, eine in dieser Größe außergewöhnlich hohe Quote.

Der HSV wartet zudem seit 15 Bundesliga-Spielen auf eine Weiße Weste und kassierte in diesem Zeitraum in jeder Partie mindestens ein Gegentor. Mainz reist mit dem Rückenwind einer starken Auswärtsserie aus dem Saisonendspurt 2025/26 an: In den vergangenen sechs Bundesliga-Gastspielen blieben die Rheinhessen ungeschlagen und holten 14 von 18 möglichen Punkten.

Wird Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.