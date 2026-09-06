Bundesliga heute live: Hamburger SV - FSV Mainz live im TV, Livestream und Ticker

Der Hamburger SV steht nach einer Auftaktniederlage gegen den BVB heute Nachmittag vor dem ersten Heimauftritt der neuen Bundesliga-Saison: Um 15.30 Uhr empfängt der Aufsteiger den 1. FSV Mainz 05 im Volksparkstadion.
Bundesliga heute: HSV gegen Mainz
Für beide Teams ist es eine frühe Standortbestimmung im Oberhaus. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Reichel.
HSV – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker
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HSV gegen Mainz 05: Serien und direkte Duelle im Blick
In der Bundesliga treffen der Hamburger SV und Mainz 05 heute zum 27. Mal aufeinander – bereits sechs dieser Duelle endeten 0:0, eine in dieser Größe außergewöhnlich hohe Quote.
Der HSV wartet zudem seit 15 Bundesliga-Spielen auf eine Weiße Weste und kassierte in diesem Zeitraum in jeder Partie mindestens ein Gegentor. Mainz reist mit dem Rückenwind einer starken Auswärtsserie aus dem Saisonendspurt 2025/26 an: In den vergangenen sechs Bundesliga-Gastspielen blieben die Rheinhessen ungeschlagen und holten 14 von 18 möglichen Punkten.
Wird Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen M05 im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.
Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.