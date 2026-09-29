Der BVB setzt auf Kontinuität und hat die Verträge mit seinem Führungstrio verlängert. Damit ist die Grundlage für den nächsten wichtigen Schritt geschaffen. Auch bei Trainer Niko Kovac könnte es nun ganz schnell gehen.

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft! Am Montag gab der Klub die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit Thomas Treß, Carsten Cramer und Lars Ricken bekannt. Gleichzeitig übernimmt Cramer den Vorsitz der Geschäftsführung.

Nach der Einigung mit den BVB-Bossen soll nun auch Niko Kovac folgen.

Niko Kovac steht vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund Niko Kovac steht vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund © IMAGO/osnapix

Kovac vor Verlängerung beim BVB

Der 54-Jährige kam im Februar 2025 nach Dortmund und führte den BVB mit einem sensationellen Schlussspurt noch in die Champions League. Sein aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2027. Zeitdruck herrscht deshalb auf keiner Seite.

In vertrauensvollen Gesprächen haben beide Parteien ihre Bereitschaft zu einer weiteren Zusammenarbeit bereits früh signalisiert. Die Frage ist eigentlich nur noch: Wann machen sie die Verlängerung fix?

Bei Kovac könnte es ganz schnell gehen

Die neu aufgestellte sportliche Führung arbeitet bislang sehr vertrauensvoll zusammen. Mit Neu-Sportdirektor Ole Book ziehen die Verantwortlichen an einem Strang und sind überzeugt, den Klub in dieser Konstellation auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln zu können.

Spätestens während der nächsten Länderspielpause im November soll auch bei Kovac Klarheit herrschen. Gut möglich allerdings, dass die Einigung schon deutlich früher erfolgt – und es nun ganz schnell geht.

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