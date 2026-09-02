Comeback von Nico Schlotterbeck beim BVB rückt näher

Rund zweieinhalb Monate nach seiner Verletzung am Sprunggelenk ist Nico Schlotterbeck auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie sein Klub Borussia Dortmund am Mittwoch mitteilte, hat der Verteidiger individuell erste Einheiten mit dem Ball absolviert.
Schlotterbecks Comeback rückt näher
Der 26-Jährige hatte sich bei der Fußball-WM 2026 im Gruppenspiel Deutschlands gegen die Elfenbeinküste eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen und dadurch die gesamte Saisonvorbereitung mit dem BVB verpasst. Schlotterbeck war noch vor der Halbzeitpause unglücklich umgeknickt, die WM war für ihn nach dem zweiten Gruppenspiel vorzeitig beendet.
Schlotterbeck hofft auf baldiges Comeback
Vom Mannschaftstraining ist der Abwehrspieler noch entfernt. Er hofft auf ein Comeback nach der Länderspielperiode im September und Oktober.
„Es ist einfach eine langwierige Geschichte. Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wir probieren, das gut verheilen zu lassen und mit den Physios und den Rehatrainern gute Arbeit zu leisten. Dann glaube ich, dass es nicht mehr lange dauert“, hatte der 26-Jährige beim Formel-1-Rennen im niederländischen Zandvoort im August gesagt.