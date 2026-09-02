Comeback von Nico Schlotterbeck beim BVB rückt näher

Maximilian Huber 02.09.2026 • 16:46 Uhr Nico Schlotterbeck kehrt nach seiner Sprunggelenksverletzung zurück auf den Trainingsplatz. Der Innenverteidiger trainiert individuell mit dem Ball.

Rund zweieinhalb Monate nach seiner Verletzung am Sprunggelenk ist Nico Schlotterbeck auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie sein Klub Borussia Dortmund am Mittwoch mitteilte, hat der Verteidiger individuell erste Einheiten mit dem Ball absolviert.

Der 26-Jährige hatte sich bei der Fußball-WM 2026 im Gruppenspiel Deutschlands gegen die Elfenbeinküste eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen und dadurch die gesamte Saisonvorbereitung mit dem BVB verpasst. Schlotterbeck war noch vor der Halbzeitpause unglücklich umgeknickt, die WM war für ihn nach dem zweiten Gruppenspiel vorzeitig beendet.

Schlotterbeck hofft auf baldiges Comeback

Vom Mannschaftstraining ist der Abwehrspieler noch entfernt. Er hofft auf ein Comeback nach der Länderspielperiode im September und Oktober.