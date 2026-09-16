Díaz: „Auf der Suche nach meiner besten Version“

Der Topstar des FC Bayern reagiert gelassen auf leise Kritik an seinem Saisonstart.

Bayern Münchens Topstar Luis Díaz hat auf leise Kritik an seinem Saisonstart gelassen reagiert. „Ich bin auf der Suche nach meiner besten Version und werde sie bald finden. Ich glaube, im nächsten Spiel kommt dieses Tor. Also: Man muss auch ruhig bleiben, mental, damit es einen nicht belastet. Es gilt daran zu arbeiten, sich zu verbessern. Ich weiß, dass es nur die Chancenverwertung ist. Es fehlt nur der Abschluss, und dann ist es gut“, sagte der 29 Jahre alte Kolumbianer bei RTL/Sky.

Díaz hat in bisher sechs Pflichtspielen trotz mehrerer hochkarätiger Chancen erst einmal getroffen. In seinem Premierenjahr beim Rekordmeister war der Offensivspieler dagegen mit 26 Toren und 23 Vorlagen durchgestartet.

Díaz bleibt fokussiert. „Der Wille wird mir nie fehlen. Der Hunger nach mehr – das wird immer meine Mentalität sein. Ich habe immer Lust, mehr zu wollen, mehr zu holen“, betonte er. Es könne immer mal sein, „dass ich nicht gut spiele, dass ich das Tor nicht treffe. Aber ich werde mich immer reinhängen und alles für die Mannschaft geben, 101 Prozent auf dem Platz.“ Der Rest komme irgendwann – „nach und nach“.

Grundsätzlich finde er ohnehin, so Díaz weiter, „dass wir noch nicht wirklich die Bayern-Mannschaft sind, die wir in der vergangenen Saison waren. Wir sind noch nicht auf diesem Level, aber das halte ich für normal. Normal, weil wir eine hohe Belastung hatten.. (…) Viele von uns waren auch noch bei der WM. Dann hast du vergleichsweise wenig Urlaub. Und dann ist es normal, dass die ersten Spiele schwerfallen können.“