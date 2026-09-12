TSG feiert ersten Saisonsieg

Dank eines Doppelpacks von Adam Hlozek gewinnt Hoffenheim das Duell mit dem Lokalrivalen VfB Stuttgart.

Die TSG Hoffenheim hat nach ihrem Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga ausgerechnet im baden-württembergischen Duell den ersten Sieg gefeiert. Die Kraichgauer gewannen am 3. Spieltag dank Doppelpacker Adam Hlozek 2:1 (1:0) gegen den Lokalrivalen VfB Stuttgart.

Der tschechische Angreifer traf in der 13. und 67. Minute für die Hoffenheimer, die am Donnerstag bei OFI Kreta in die Ligaphase der Europa League starten. Wie die TSG hat auch der VfB drei Punkte auf dem Konto. Das Tor von Maximilian Mittelstädt (48.) war zu wenig für die Schwaben. Nach fünf Begegnungen ohne Niederlage gegen die Hoffenheimer ist die Serie gerissen.

Die TSG Hoffenheim hat den ersten Saisonsieg gefeiert Die TSG Hoffenheim hat den ersten Saisonsieg gefeiert © IMAGO/Jan Huebner

Bundesliga: Hlozek sichert Hoffenheim drei Punkte

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzte Deniz Undav, Jamie Leweling und Bilal El Khannouss in der Partie gegen seinen Ex-Arbeitgeber zunächst auf die Bank. „Wir brauchen Frische, es wird ein intensives Spiel“, sagte Hoeneß zu den Personalien kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Wir haben dann super Möglichkeiten, um nachzulegen.“ Am vergangenen Mittwoch hatte der VfB den Auftakt in die Champions League gegen Viking Stavanger gewonnen (3:1).

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena, darunter etwa die Hälfte VfB-Anhänger, sahen schon in der 4. Minute die erste Großchance. Hlozek brachte den Ball nicht im Stuttgarter Tor unter. Vier Minuten später schaffte Ermedin Demirovic, der gegen Stavanger einen Dreierpack geschnürt hatte, auf der Gegenseite bei einer vergleichbaren Möglichkeit das gleiche Kunststück.

In der 13. Minute machte es Hlozek nach Vorarbeit von Neuzugang Bambasé Conté besser. Die Defensive der Gäste um den früheren Hoffenheimer Grischa Prömel sah bei dem Kontertor schlecht aus.

Auch Mitte der ersten Hälfte überzeugte das Spiel mit hohem Tempo und zwei offensiv ausgerichteten Teams. Die Stuttgarter, bei denen Lorenz Assignon, Nikolas Nartey, Dennis Seimen, Tiago Tomas und Dan-Axel Zagadou fehlten, hatten in der 21. Minute die Gelegenheit zum Ausgleich. Demirovic scheiterte erneut an TSG-Torwart Oliver Baumann.

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Sorge um Stiller: VfB-Star verletzt raus

In der 34. Minute musste der Ex-Hoffenheimer Angelo Stiller vom Platz. Der Stuttgarter Mittelfeldspieler war in der 25. Minute mit seinem Knie an das des Hoffenheimers Ozan Kabak geprallt, die Stuttgarter hatten als Folge einen Strafstoß gefordert. Für Stiller kam Yanik Spalt.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erwischte der VfB einen Traumstart. Mittelstädt vollendete etwas glücklich einen Gegenstoß, den Josha Vagnoman stark initiiert hatte. Baumann sah bei dem Gegentor unglücklich aus, sein Klärungsversuch landete genau bei Mittelstädt.

Nach dem Treffer erhöhte der VfB die Schlagzahl, Dzenan Pejcinovic scheiterte an Baumann (62.). In der 65. Minute setzte Hoeneß ein Zeichen, er brachte Undav und El Khannouss für Chris Führich und Prömel. Es war aber Hlozek, der kurz darauf erneut traf. Danach blieb es ein wildes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

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