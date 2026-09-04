Durchwachsener Transfersommer? Hütter "sehr zufrieden"

SID 04.09.2026 • 13:40 Uhr Der Trainer von Eintracht Frankfurt ist überzeugt, mit dem bestehenden Kader erfolgreich sein zu können.

Den Wunschstürmer hat Eintracht Frankfurt zum Ende der Transferphase nicht mehr bekommen – dennoch ist Trainer Adi Hütter „sehr zufrieden“ mit dem Kader, der ihm für die kommenden Monate in der Bundesliga zur Verfügung steht.

„Mir war bewusst, dass wir nicht alle bekommen können“, sagte Hütter am Freitag mit Blick auf den Angreifer Arnaud Kalimuendo, den die SGE gerne an den Main zurückgeholt hätte.

Erfreut zeigte sich der 56-Jährige hingegen über Neuzugänge wie Keeper Noah Atubolu oder Verteidiger Lilian Brassier. „Die letzten Transfers, die wir getätigt haben, waren sehr wichtig“, sagte er. Auch darüber, dass sich Offensivakteur Ritsu Doan gegen einen Wechsel nach Saudi-Arabien entschied, zeigte sich Hütter „happy. Er stellt sich der Aufgabe, das finde ich bewundernswert.“