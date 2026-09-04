"Ein bisschen Wahnsinn": Diese SPORT1-Frage verblüfft Kompany

SID 04.09.2026 • 10:52 Uhr Der Bayern-Trainer wird bei einer Pressekonferenz von SPORT1 auf einen Medienbericht angesprochen und reagiert verwundert. Er spricht von der KI-Wolke und zwei Millionen Robotern.

Ein Wunschtransfer, den ihm der FC Bayern untersagte? Vincent Kompany lachte laut.

„Also, das hast du dir aus der KI-Wolke geholt, diese Information“, sagte der Münchner Trainer von SPORT1 angesprochen auf einen entsprechenden Bild-Bericht gut gelaunt, bevor er dann doch noch ernst wurde: „Ich bin total überrascht, dass das überhaupt irgendwo in die Welt ging, weil ich nicht einmal aufgestanden bin mit diesem Gedanken.“

„Normalerweise“, führte der Belgier aus, würde er entsprechende Meldungen nicht kommentieren, „was wir intern besprechen, ist letztendlich eine interne Sache.“

Bayern-Trainer Kompany warnt vor KI-Robotern

Dass ihm nun aber zu einer laut Kompany erfundenen Geschichte Fragen gestellt würden, sei „ein bisschen Wahnsinn“, meinte der 40-Jährige: „Du denkst, wo kommt das her, diese Geschichte? Und trotzdem wird das ein Thema.“

Kompany nahm dabei auch Bezug auf einen älteren Bericht aus der Türkei, wonach sich Jamal Musiala mit Galatasaray auf einen Wechsel geeinigt habe. Damals musste der Klub aus Istanbul dies sogar dementieren. Man habe, mahnte Kompany, „gemeinsam die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Wahrheit auch im Mittelpunkt bleibt. Deswegen ist die Frage vielleicht auch nicht so schlecht, aber es ist trotzdem überraschend.“