Borussia Mönchengladbach kassiert die nächste schmachvolle Niederlage. Lothar Matthäus spricht Klartext - und zählt Trainer Eugen Polanski an.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der schmachvollen Gladbacher Bundesliga-Niederlage in Freiburg (0:5) die Zukunft von Trainer Eugen Polanski angezweifelt.

„Beim Trainer wusste man schon vor der Saison nicht, ob verlängert wird oder nicht. Zurzeit wackelt der Stuhl richtig gewaltig. Es ist ein Sturm in Mönchengladbach, was die Trainer-Position betrifft. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Zeit, um über den Trainer nachzudenken“, sagte Matthäus vor dem Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen (JETZT im LIVETICKER) bei Sky.

Lothar Matthäus sieht Eugen Polanskis Trainer-Position in Mönchengladbach arg gefährdet Lothar Matthäus sieht Eugen Polanskis Trainer-Position in Mönchengladbach arg gefährdet © IMAGO/Laci Perenyi

Polanski hatte den Trainer-Posten bei den Fohlen im September 2025 interimsweise übernommen. Im November bekam der 40-Jährige einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028. Nach drei Bundesliga-Niederlagen zum Auftakt der neuen Spielzeit ist Polanskis Zukunft aber mehr denn ungewiss.

Lothar Matthäus: „Einer Borussia nicht würdig“

„Die Niederlage in Elversberg war schon einer Borussia nicht würdig, vor allem zu Hause, wo sie ihre Unterstützung und ihre Stärken haben. Und heute dieses Ergeben in der zweiten Hälfte. Dann die Gelb-Rote Karte gegen Kleindienst“, erklärte Matthäus und verwies damit auf den Platzverweis des Angreifers (52.) beim Stand von 0:2, in dessen Folge die Borussia komplett zusammenbrach.

Kleindienst hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt, als er in einer Brandrede die gesamte Mannschaft in die Pflicht nahm. Vorausgegangen war die 3:4-Niederlage in Elversberg, bei der die Borussia zunächst mit 3:1 geführt hatte. Am ersten Spieltag hatten die Gladbacher eine deutliche Niederlage bei RB Leipzig kassiert (0:3).

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Experten einig: Polanski muss gehen

Experte Erik Meijer war sich bei Sky sicher, dass Polanskis Zeit abgelaufen ist: „Es wird eine sehr harte, direkte Analyse geben und ich vermute, dass es dabei einen Verlierer gibt. Und der saß bis heute als Trainer auf der Bank.“

Und auch Dietmar Hamann glaubt an einen Trainerwechsel – und zwar schnell. „Wenn sie zu dem Ergebnis kommen, dass sie den Trainer wechseln müssen, dann werden sie es, glaube ich, morgen machen und nicht erst nächste Woche“, erklärte er am Samstagabend.

Polanskis Team präsentierte sich in Freiburg über weite Strecken erneut erschreckend harmlos und fehlerhaft. Vor fast genau einem Jahr hatte Polanskis Vorgänger Gerardo Seoane nach drei Partien und nur einem Punkt gehen müssen.

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