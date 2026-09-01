Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg nimmt am letzten Tag des Transferfensters letzte Korrekturen am Kader vor und gibt Offensivspieler Filimon Gerezgiher an den Drittligisten Fortuna Düsseldorf ab. Das teilten die Saarländer am Dienstag mit.
Letzte Kader-Korrektur bei Aufsteiger
Kurz vor dem Ende der Transferperiode nimmt Aufsteiger Elversberg noch einmal eine Korrektur am Kader vor.
Filimon Gerezgiher wechselt zu Düsseldorf
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Der 26-Jährige hatte ursprünglich noch einen Vertrag für die laufende Saison in Elversberg, dieser sei in „beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst worden.
Vertrag im Einvernehmen aufgelöst
Der Deutsch-Eritreer war 2024 zur SVE gewechselt, in der vergangenen Spielzeit war er an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehen (26 Spiele, zwei Tore).
In Düsseldorf erhält Gerezgiher einen Kontrakt bis 2028. „Als Flügelspieler besticht Filimon besonders durch seine Schnelligkeit, technische Qualität und seine Fähigkeiten im eins gegen eins. Damit gibt er unserem Offensivspiel zusätzliche Optionen und erhöht unsere Flexibilität“, sagte Sportvorstand Samir Arabi.