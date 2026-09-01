Letzte Kader-Korrektur bei Aufsteiger

SID 01.09.2026 • 11:02 Uhr Kurz vor dem Ende der Transferperiode nimmt Aufsteiger Elversberg noch einmal eine Korrektur am Kader vor.

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg nimmt am letzten Tag des Transferfensters letzte Korrekturen am Kader vor und gibt Offensivspieler Filimon Gerezgiher an den Drittligisten Fortuna Düsseldorf ab. Das teilten die Saarländer am Dienstag mit.

Der 26-Jährige hatte ursprünglich noch einen Vertrag für die laufende Saison in Elversberg, dieser sei in „beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst worden.

Vertrag im Einvernehmen aufgelöst

Der Deutsch-Eritreer war 2024 zur SVE gewechselt, in der vergangenen Spielzeit war er an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehen (26 Spiele, zwei Tore).