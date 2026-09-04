Emotionaler Moment beim 1. FC Köln live im TV enthüllt

Julius Schamburg 04.09.2026 • 20:50 Uhr René Wagner erzählt live im TV eine emotionale Geschichte. Es geht um den "letzten Wunsch" eines Fans.

Dieses Interview ging unter die Haut: René Wagner, Cheftrainer beim 1. FC Köln, hat vor dem Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart eine emotionale Geschichte aus der Trainingswoche beim Effzeh erzählt.

„Wir hatten diese Woche bei uns eine junge Dame im Training, die ihren letzten Wunsch hatte. Sie wollte noch mal die Mannschaft sehen“ sagte Wagner bei Sky.

„Ich weiß nicht, ob sie noch unter uns weilt. Ich hoffe natürlich schon. Das war einfach eine Geschichte, die den Jungs auch gezeigt hat: Der Verein ist was Besonderes. Menschen wollen als letzten Wunsch auf der Erde noch mal die Mannschaft sehen. Das haben die Jungs verstanden“, fuhr der Coach fort.

Wagner: „Der Verein ist unglaublich“

Der Verein hat eine Stiftung mit dem Namen „FC mit Herz“ ins Leben gerufen. „Mit dem Projekt FC mit Herz stehen wir FC-Fans zur Seite, die gesundheitlich schwere Zeiten durchleben. Dazu zählen Menschen, die aufgrund von Alter oder Krankheit nicht mehr lange zu leben haben, genauso wie diejenigen, die mit einer akuten Erkrankung kämpfen“, heißt es auf der vereinseigenen Website.