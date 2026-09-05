Entscheidendes Eigentor: BVB siegt nach Comeback

SID 05.09.2026 • 17:26 Uhr Die Dortmunder drehen einen Zwei-Tore-Rückstand. Ein Glückstor entscheidet.

Das Spiel gedreht, Moral bewiesen – Borussia Dortmund ist bereit für den Auftakt der Champions League. Der zwischenzeitlich bedenklich wackelnde Vizemeister gewann am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga nach einem Zwei-Tore-Rückstand 3:2 (0:1) bei der TSG Hoffenheim und hat die maximalen sechs Punkte auf dem Konto. Am Dienstag trifft der BVB beim Start in die Königsklasse auf die Spanier vom FC Villarreal.

Serhou Guirassy (61.) und Fabio Silva (66.) trafen für die Dortmunder, die am Dienstag keine Probleme in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten HEBC aus Hamburg (5:0) hatten. Entscheidend war ein spätes Eigentor von Albian Hajdari (87.). Die Kraichgauer starteten zum ersten Mal seit 2015 wieder mit zwei Niederlagen in die Spielzeit. Daran änderten auch die Tore von Leon Avdullahu (45.) und Tim Lemperle (54.) nichts.

Bei den Dortmundern, die ohne den langzeitverletzten Neuzugang Giannis Konstantelias (Kreuzbandriss), Nico Schlotterbeck, Emre Can und den gesperrten Samuele Inacio auskommen mussten, saß Last-Minute-Leihe Ethan Nwaneri zunächst auf der Bank.

„Er ist erst seit zwei Tagen da. Er hat einen Crashkurs bekommen, aber das reicht noch nicht. Wir müssen ihm ein bisschen Zeit geben“, sagte Trainer Niko Kovac kurz vor seinem 50. Ligaspiel an der BVB-Seitenlinie bei Sky über den englischen U21-Nationalspieler, der als Ersatz für Konstantelias vom FC Arsenal gekommen ist.

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena sahen in der Anfangsphase eine zerfahrene Partie. Beide Teams brachten kaum Struktur in ihr Spiel. Nur der Ex-Hoffenheimer Maximilian Beier sorgte für einen Hauch von Gefahr vor dem TSG-Tor (6.). Bei den Gastgebern, bei denen Fisnik Asllani, Koki Machida und Alexander Prass fehlten, schloss Adam Hlozek nicht genau genug ab (17.).

Nach einer knappen halben Stunde gab es mehr zu sehen. Zunächst parierte Dortmunds Torwart Gregor Kobel einen Schuss des Hoffenheimer Neuzugangs Adam Daghim (30.). Kurz darauf musste BVB-Verteidiger Filippo Mane verletzt vom Platz (32.), Nwaneri kam dadurch früher als erwartet zu seinem Bundesligadebüt. Zwei Minuten später musste Kobel bei einem Kopfball Hlozeks ran.

Die Gäste wurden gegen Ende der ersten Hälfte immer schwächer und bettelten um ein Gegentor. Der Kosovo-Schweizer Avdullahu tat ihnen mit einem sehenswerten Distanzschuss noch vor der Pause den „Gefallen“.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam der Dortmunder Neuzugang Joey Veerman für den schwachen deutschen Nationalspieler Felix Nmecha. Besser wurde es aus BVB-Sicht allerdings nicht. Kobel musste die Gäste mit einer Parade gegen den frei vor ihm aufgetauchten Lemperle im Spiel halten (49.). Vier Minuten später hatte Ozan Kabak das zweite TSG-Tor auf dem Kopf.

Die Dortmunder fielen in dieser Phase in sich zusammen. Lemperle erzielte den längst fälligen Treffer. Der Schuss des Ex-Kölners wurde von BVB-Kapitän Waldemar Anton abgefälscht.