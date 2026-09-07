SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Stefan Kumberger 07.09.2026 • 23:34 Uhr Im Ringen um einen neuen Vertrag für Harry Kane sind die Bayern weiter zuversichtlich – auch weil langsam deutlicher wird, was der Engländer langfristig mit seiner Karriere vorhat. Der Rekordmeister ist ein wichtiger Teil dieses Plans.

Seit Wochen und Monaten ist es dasselbe Spiel: Die Bosse des FC Bayern schwärmen von Harry Kane, der Engländer schwärmt vom Verein. Nicht nur deswegen ist seit längerer Zeit klar, dass er seinen Vertrag in München aller Wahrscheinlichkeit nach verlängern wird. Doch wenn sich alle Seiten schätzen und zuversichtlich sind: Warum müssen die Fans dann noch auf die Unterschrift warten?

„Wenn man keinen Stress hat, dann macht man das halt mal eine Woche später. Und im Sommer haben wir das nicht gemacht, weil er (Kane; d. Red.) wollte sich auf die WM konzentrieren“, sagte Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen am Sonntag im FIROCKX Doppelpass. Von SPORT1 gefragt, ob es beispielsweise noch an der Laufzeit des neuen Vertrags hake, erklärte er weiter: „Das ist eine von den Kleinigkeiten, über die ich hier nicht spreche.“

Effenberg: „Alter darf kein Argument sein“

Heißt im Klartext: Die Frage, wie lange sich Spieler und Verein aneinanderbinden wollen, steht durchaus noch im Raum – aus guten Gründen. Trotz Kanes überragender Leistungen und seiner bemerkenswerten Konstanz gibt es schließlich keine Garantie dafür, dass das auch in zwei oder drei Jahren noch der Fall ist.

Aus dem Lager des Stars ist allerdings zu vernehmen, dass der Engländer sich selbst rechtzeitig eingestehen werde, wenn sein Spiel nicht mehr den Ansprüchen des FC Bayern genügt. Dieser Aspekt macht die Sache für den Rekordmeister leichter als zunächst vermutet. Die exakte Vertragslaufzeit verliert dadurch zumindest etwas an Bedeutung. Es wirkt nicht so, als müsse man Kane irgendwann vom Platz tragen, wenn die Leistungen nicht mehr stimmen sollten.

„Alter darf kein Argument sein, wenn du diese Qualität hast“, sagte SPORT1-Experte Stefan Effenberg und machte deutlich, dass er auch in einem langfristigen Vertrag für Kane kein Problem sehe.

Ohnehin wird immer klarer, welchen Plan Kane für die letzten Jahre seiner Karriere verfolgt. Dreesen sieht dabei nicht nur den Spieler selbst, sondern auch dessen gesamte Familie langfristig denken. „Sowohl Harry als auch Vater und Bruder planen eigentlich länger als drei Jahre. Von daher: Die haben eine längere Karriere vor“, sagte der Münchner Vorstandsboss.

Wie lange bleibt Kane dem Profifußball treu?

Tatsächlich hatte Kane selbst nach dem Spiel der Bayern gegen Stuttgart erklärt, dass der aktuell zu verhandelnde Vertrag für ihn wichtig sei, aber „nicht der letzte“. Die Gespräche mit Dreesen und Co. seien positiv und würden in den kommenden Wochen weitergehen.