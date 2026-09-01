FC Bayern: Kompany gibt Gnabry-Prognose ab

Wann kehrt Serge Gnabry auf den Fußballplatz zurück? Geht es nach Bayern-Trainer Vincent Kompany, ist das Comeback des 31-Jährigen nur noch eine Frage von Tagen.

„Das müssen wir noch mal gemeinsam mit Serge besprechen. Es könnte am Wochenende sein, aber es muss nicht sein. Wenn ich schätze würde, würde ich sagen, dass er irgendwann in den kommenden zehn Tagen seine ersten Minuten macht. Dann ist er wieder voll dabei“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Spiel beim VfL Osnabrück (Mittwoch, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).