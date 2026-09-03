FCA verlängert mit Mbuku – Leihe nach Belgien

SID 03.09.2026 • 10:35 Uhr Nathanael Mbuku verlängert seinen Vertrag beim FC Augsburg, schließt sich aber vorerst auf Leihbasis St. Truiden an.

Der FC Augsburg setzt weiter auf seinen Offensivspieler Nathanael Mbuku. Der Bundesligist hat den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit dem 24-Jährigen um ein Jahr verlängert. Gleichzeitig wird Mbuku bis Saisonende erneut verliehen, diesmal an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden, mit dem er in der Conference League auch im Europapokal spielen kann.

Mbuku, der im Sommer mit der DR Kongo an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatte, kam beim Augsburger Saisonstart nicht zum Einsatz.

FC Augsburg: Mbuku wechselt zu St. Truiden

In der vergangenen Saison absolvierte er 30 Spiele in der französischen Ligue 2 für den Montpellier HSC (vier Tore).