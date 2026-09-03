FCA verlängert mit Mbuku – Leihe nach Belgien

Der FC Augsburg setzt weiter auf seinen Offensivspieler Nathanael Mbuku. Der Bundesligist hat den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit dem 24-Jährigen um ein Jahr verlängert. Gleichzeitig wird Mbuku bis Saisonende erneut verliehen, diesmal an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden, mit dem er in der Conference League auch im Europapokal spielen kann.
FCA-Offensivakteur nach Belgien
Nathanael Mbuku verlängert seinen Vertrag beim FC Augsburg, schließt sich aber vorerst auf Leihbasis St. Truiden an.
Nathanael Mbuku (M.) bei der WM
© AFP/SID/Ulises Ruiz
Mbuku, der im Sommer mit der DR Kongo an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatte, kam beim Augsburger Saisonstart nicht zum Einsatz.
FC Augsburg: Mbuku wechselt zu St. Truiden
In der vergangenen Saison absolvierte er 30 Spiele in der französischen Ligue 2 für den Montpellier HSC (vier Tore).
„Die Vertragsverlängerung in Verbindung mit der Leihe nach St. Truiden bietet Nathanael eine gute Möglichkeit, weitere wichtige Spielpraxis auch auf europäischem Niveau zu sammeln und seine gute Entwicklung fortzusetzen“, sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber: „Wir werden seinen Weg begleiten und wünschen ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison in Belgien.“