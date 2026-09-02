Frankfurt verleiht Bahoya nach England

SID 02.09.2026 • 06:57 Uhr Mit dem neuen Klub Leeds United wurde zudem eine Kaufpflicht vereinbart.

Eintracht Frankfurt gibt Jean-Mattéo Bahoya per Leihe an Leeds United in die englische Premier League ab. Das gab der Klub in der Nacht auf Mittwoch bekannt. Außerdem greift am Ende der laufenden Saison eine Kaufpflicht für den 21 Jahre alten Franzosen.

„Jean-Mattéo Bahoya hat sich bei Eintracht Frankfurt sehr gut weiterentwickelt und ist Schritt für Schritt an das internationale Niveau herangekommen“, sagte Timmo Hardung, Sportdirektor der Hessen: „Der Wechsel nach Leeds ist für ihn nun eine neue Etappe auf seinem Karriereweg.“