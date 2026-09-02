Frankfurt verleiht Bahoya nach England

Eintracht Frankfurt gibt Jean-Mattéo Bahoya per Leihe an Leeds United in die englische Premier League ab. Das gab der Klub in der Nacht auf Mittwoch bekannt. Außerdem greift am Ende der laufenden Saison eine Kaufpflicht für den 21 Jahre alten Franzosen.
Frankfurt verleiht Bahoya
Mit dem neuen Klub Leeds United wurde zudem eine Kaufpflicht vereinbart.
Setzt seine Karriere in England fort: Jean-Mattéo Bahoya
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„Jean-Mattéo Bahoya hat sich bei Eintracht Frankfurt sehr gut weiterentwickelt und ist Schritt für Schritt an das internationale Niveau herangekommen“, sagte Timmo Hardung, Sportdirektor der Hessen: „Der Wechsel nach Leeds ist für ihn nun eine neue Etappe auf seinem Karriereweg.“
Bahoya, der im Januar 2024 von Angers SCO aus Frankreich nach Frankfurt gekommen war, absolvierte 78 Pflichtspiele für die Eintracht, darunter 17 Partien auf internationaler Bühne in der Champions League und Europa League. Wettbewerbsübergreifend erzielte der offensive Mittelfeldspieler sieben Tore.