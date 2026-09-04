Freiburg will sich treu bleiben

SID 04.09.2026 • 05:30 Uhr Der SC möchte seinen eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg will auch nach den vielen Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit seinem Weg treu bleiben. „Wir lassen uns nicht treiben“, versicherte Vorstand Oliver Leki dem Bundesliga Magazin: „Wir hatten sehr gute zehn, herausragende fünf Jahre. Es ist klar, dass wir unseren Weg nicht verändern.“

Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Breisgauer viermal für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, in der vergangenen Saison erreichte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster überraschend das Finale in der Europa League (0:3 gegen Aston Villa). Als selbstverständlich betrachtet man diese Erfolge in Freiburg nicht. „Garantien gibt es keine im Fußball. Andere sind zuletzt auch schon abgestiegen mit vergleichbaren oder besseren Möglichkeiten“, sagte Sportvorstand Jochen Saier, der wie Leki seinen Vertrag im Sommer bis 2030 verlängert hat.

Das Duo will mit dem SC auch künftig die „Balance nicht verlieren“, wie Leki betonte: „Wir wollen unser organisches Wachstum fortsetzen.“ Dabei wolle man „die eigene Identität und die eigenen Werte nicht verlieren“, so Leki.