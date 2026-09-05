Gelb-Rot! Bundesliga-Trainer fliegt zur Pause

Felix Kunkel 05.09.2026 • 16:44 Uhr Borussia Mönchengladbach profitiert gegen die SV Elversberg von einer Fehlentscheidung. SVE-Trainer Vincent Wagner beschwert sich und sieht letztendlich Gelb-Rot.

Große Aufregung beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der SV Elversberg. SVE-Trainer Vincent Wagner sah nach 45 Minuten beim Gang in Richtung Kabine plötzlich die Gelb-Rote Karte und wird somit das Duell mit dem FC Bayern verpassen. Elversberg gewann am Ende nach 1:3-Rückstand mit 4:3.

Der Platzverweis-Entscheidung vorangegangen war der Treffer zum 2:1 für Gladbach in der 44. Minute durch Hugo Bolin. Der Schwede schnürte seinen Doppelpack nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Tim Kleindienst auf Franck Honorat, der anschließend für Bolin querlegte.

Doch die Gäste waren außer sich. Der Grund: Vor dem Einwurf hatte Kleindienst den Ball im Zweikampf mit Lukas Keidel zuletzt berührt. Demnach hätte es Einwurf für Elversberg geben müssen.

Fehlentscheidung sorgt für Ärger bei Elversberg

Die Saarländer protestierten vehement gegen die Entscheidung von Schiedsrichter Martin Petersen. Chefcoach Wagner sah daraufhin zunächst Gelb.

Als Petersen wenig später zur Halbzeit pfiff, lief Wagner auf das Spielfeld und suchte erneut das Gespräch mit dem Referee. Doch der Unparteiische ließ sich nicht auf weitere Diskussionen ein und zückte kurzerhand die zweite Gelbe Karte.