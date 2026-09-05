Gelb-Rot für Wagner: SVE-Coach verpasst Bayern-Duell

SID 05.09.2026 • 16:41 Uhr Der Trainer der Elversberger beschwert sich - und muss die Bank verlassen.

Trainer Vincent Wagner wird das Bundesliga-Duell seiner SV Elversberg gegen den Fußball-Rekordmeister Bayern München verpassen. Der 40-Jährige sah bei Borussia Mönchengladbach am Samstag wegen wiederholten Meckerns kurz nach Abpfiff der ersten Halbzeit auf dem Weg in die Kabine die Gelb-Rote Karte und wird somit in der kommenden Woche am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nicht auf der Bank sitzen.