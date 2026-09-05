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Gelb-Rot für Wagner: SVE-Coach verpasst Bayern-Duell

Gelb-Rot für Wagner: SVE-Coach verpasst Bayern-Duell

Der Trainer der Elversberger beschwert sich - und muss die Bank verlassen.
Wagner (l.) sieht Gelb-Rot
Wagner (l.) sieht Gelb-Rot
© picture alliance/dpa/SID/David Inderlied
SID
Der Trainer der Elversberger beschwert sich - und muss die Bank verlassen.

Trainer Vincent Wagner wird das Bundesliga-Duell seiner SV Elversberg gegen den Fußball-Rekordmeister Bayern München verpassen. Der 40-Jährige sah bei Borussia Mönchengladbach am Samstag wegen wiederholten Meckerns kurz nach Abpfiff der ersten Halbzeit auf dem Weg in die Kabine die Gelb-Rote Karte und wird somit in der kommenden Woche am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nicht auf der Bank sitzen.

Die Elversberger hatten sich nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Tim Kleindienst, der zum zweiten Gegentreffer durch Hugo Bolin (44.) geführt hatte, beschwert. Die Gäste hatten den Gladbacher Stürmer zuletzt am Ball gesehen. Wagner diskutierte mit Schiedsrichter Martin Petersen auf dem Weg in die Kabine erneut und musste die Betreuung in der zweiten Hälfte seinem Trainerteam überlassen.

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