„Höhere Ziele“: Kompany glaubt an Schalke

SID 05.09.2026 • 06:34 Uhr Der Bayern-Trainer warnt seine Mannschaft eindringlich vor dem Aufsteiger.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany traut Aufsteiger Schalke 04 in der neuen Spielzeit viel zu. „Ich glaube persönlich nicht, dass sie zu viele Probleme bekommen diese Saison“, sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel der Münchner in Gelsenkirchen (18.30 Uhr/Sky) und ergänzte: „Wahrscheinlich haben sie bald sogar höhere Ziele.“

Trotz des misslungenen Auftakts der Schalker beim 0:3 gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag könne man „nicht sofort sagen, dass es ein Aufsteiger ist“, lobte Kompany die Mannschaft von Trainer Miron Muslic: „Die sehen schon stabil aus.“ Ein Vorteil: Anders als in England, wo der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga „hunderte Millionen groß“ sei, sei der Schritt in Deutschland „machbarer“, meinte Kompany: „Man kann das mit ein paar Wechseln gut verkraften.“

Entsprechend gewarnt zeigte sich Kompany vor dem Gastspiel bei S04 – trotz des gelungenen Saisonstarts der Münchener mit Siegen gegen Borussia Dortmund im Supercup (2:1), gegen den VfB Stuttgart (5:1) und im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (4:1). Seine Mannschaft dürfe „in keinem einzigen Moment“ glauben, „dass wir jetzt eine gute Leistung gegen Osnabrück oder gegen Stuttgart einfach automatisch mitnehmen gegen Schalke“.