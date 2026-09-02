HSV gibt nächsten Aufstiegshelden ab

SPORT1 02.09.2026 • 18:23 Uhr Defensivspieler Daniel Elfadli verlässt den HSV auf Leihbasis. Der Aufstiegsheld wechselt nach Österreich.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat einen Tag nach drei Neuverpflichtungen am „Deadline Day“ seinen Kader verkleinert. Wie die Norddeutschen bekanntgaben, wechselt Defensivspieler Daniel Elfadli auf Leihbasis zu Österreichs Double-Gewinner Linzer ASK und damit zu einem Champions-League-Teilnehmer.

Der in Leonberg bei Stuttgart geborene frühere libysche Nationalspieler war 2024 aus Magdeburg zum HSV gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2028. In der Hamburger Aufstiegssaison 2024/25 war Elfadli unter Cheftrainer Merlin Polzin zu einer festen Größe gereift und bestritt 31 Ligaspiele. In der vergangenen Bundesliga-Saison war Elfadli 21-mal zum Einsatz gekommen.

Die Hamburger hatten am Dienstag Fabio Vieira, Zakaria El Ouahdi und David Möller Wolfe verpflichtet. Wechsel nach Österreich sind noch bis Donnerstag (17.00 Uhr) möglich.

Neben Elfadli haben auch weitere Aufstiegshelden wie Jean-Luc Dompé, Robert Glatzel oder auch Fabio Baldé den HSV in diesem Sommer verlassen.

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