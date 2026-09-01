HSV verkündet Neuzugang

SID 01.09.2026 • 11:29 Uhr Am Deadline Day verkündet auch der Hamburger SV noch einen Neuzugang. Es kommt ein marokkanischer WM-Teilnehmer.

Der Hamburger SV verstärkt die rechte Außenbahn mit Zakaria El Ouahdi. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstagvormittag bekanntgab, wechselt der 24-Jährige vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu den Rothosen. Über die Vertragslänge machte der Klub keine Angaben. Die Ablöse für den in Belgien geborenen marokkanischen Nationalspieler soll bei rund zehn Millionen Euro liegen.

„Mit Zaka verpflichten wir einen sehr dynamischen und offensiv ausgerichteten Außenverteidiger, der mit seiner Energie und mutigen Spielweise hervorragend zu unserer Spielidee passt“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa: „Mit seiner Zielstrebigkeit, seinem Tiefgang und seiner Qualität im letzten Drittel bringt er viele Kompetenzen mit, die wir für diese Position gesucht haben.“

El Ouahdi mit Marokko bei der WM

El Ouahdis Profikarriere hatte 2020 in der dritten belgischen Liga beim FC Rupel Boom begonnen, ehe er im Jahr darauf in die zweite Liga nach Molenbeek wechselte. Mit dem Verein stieg er 2023 in die höchste Spielklasse des Landes auf. Anschließend folgte im selben Jahr der Wechsel zum KRC Genk. Für den Verein stand er in drei Jahren in 116 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte 20 Tore sowie 13 Vorlagen bei.