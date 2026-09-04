Karaman-Comeback gegen Bayern? Der Stand bei Schalkes Kapitän

SPORT1 04.09.2026 • 10:00 Uhr Der FC Schalke hofft vor dem Duell mit dem FC Bayern beim heiß ersehnten Bundesliga-Heimspiel auf die Rückkehr von Kapitän Kenan Karaman. Eine Entscheidung wird aber wohl erst spät fallen.

Kenan Karaman könnte auch das Heimspiel des FC Schalke gegen den FC Bayern verpassen. Der Kapitän der Königsblauen laborierte bis zuletzt an einer Hüftverletzung und konnte in der noch jungen Saison bisher kein Spiel absolvieren.

Schalkes Trainer Miron Muslic wollte einen Einsatz gegen die Münchner am Samstagabend (18.30 Uhr) zwar nicht ausschließen, er betonte jedoch: „Kenan hat die letzten dreieinhalb Wochen sehr wenig gemacht“.

Becker und Karaman trainieren bei Schalke nur individuell

Wie der ebenfalls angeschlagene Timo Becker trainierte Karaman jüngst nur individuell. Man habe aber bis zum späten Nachmittag am Samstag Zeit, „und dann können wir da eine Entscheidung treffen“, erklärte Muslic.