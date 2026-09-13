Urbig bekommt Chance

Deshalb wird Urbig unter Klopp nicht die Nummer 1

Jonas Urbig steht in Elversberg im Tor des FC Bayern. Hilft ihm das, um von Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert zu werden?

Vincent Kompany hat beim FC Bayern für das Gastspiel beim Aufsteiger SV Elversberg die Rotationsmaschine angeworfen.

Im Tor startet Jonas Urbig. Stammkeeper Manuel Neuer sitzt zunächst auf der Bank. Für Urbig bietet sich somit die Chance, sich vor der anstehenden DFB-Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp ins Rampenlicht zu spielen (17. September).

Jonas Urbig steht in Elversberg im Bayern-Tor Jonas Urbig steht in Elversberg im Bayern-Tor © IMAGO/HMB-Media

Neuer und die Bayern hatten bei der womöglich letzten Vertragsverlängerung verkündet, dass Urbig immer wieder seine Minuten bekommen solle. Bislang stand er lediglich beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal in Osnabrück im Kasten.

Welche Chancen Urbig auf eine Nominierung hat? „Ich glaube, dass es darauf ankommt, ob Urbig heute im Tor steht. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man ihn nicht nominieren“, hatte SPORT1-Experte Stefan Effenberg im FIROCKX Doppelpass gesagt. Diese Bedingung ist nun erfüllt.

Insgesamt rücken gegenüber dem 5:0 beim Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt sieben Neue in die Startelf. Lediglich die Topstars Michael Olise und Harry Kane sowie Dayot Upamecano und Aleksander Pavlovic bleiben in der Anfangsformation.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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