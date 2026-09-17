Klopp beantwortet Kapitänsfrage

Joshua Kimmich bleibt der Kapitän der Nationalmannschaft. Der Bayern-Star rückt auch auf dem Feld wieder ins Zentrum.

Spielführer im Zentrum: Joshua Kimmich bleibt Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Darauf legte sich der neue Bundestrainer Jürgen Klopp am Donnerstag in Frankfurt/Main während seiner Pressekonferenz zur Kader-Nominierung fest.

Kimmich rückt ins Mittelfeld

Zum Kapitän wurde der Bayern-Star im Herbst 2024 von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann ernannt, er führte die Mannschaft auch bei der missratenen WM in den USA, Mexiko und Kanada an. Mit 114 Länderspielen (10 Tore) ist der 31-Jährige der erfahrenste Mann im Aufgebot für die vier anstehenden Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (24. September), Griechenland (27. September), Serbien (1. Oktober) und erneut Griechenland (4. Oktober).

Kimmich als WM-Kapitän Kimmich als WM-Kapitän © picture-alliance/Pressefoto Ulmer/SID/Markus Ulmer

Kimmichs Status ändert sich also nicht – seine Position auf dem Feld aber sehr wohl. Klopp will ihn wieder ins zentrale Mittelfeld ziehen. Dort spielt Kimmich auch beim FC Bayern, in der Nationalmannschaft hat er mehrfach wechseln müssen. Die WM spielte er bis auf den letzten Teil des Sechzehntelfinals gegen Paraguay (3:4 i.E.) rechts hinten.

„Ich erwarte, dass er sein Potenzial bei uns jedes Mal voll einbringt. Da habe ich keine Zweifel dran“, sagte Klopp.

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