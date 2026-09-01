Klopp zu Gast in Mainz: "Etwas Besonderes"

SID 01.09.2026 • 19:22 Uhr Sein Besuch sei "nicht nur aus nostalgischen Gründen" erfolgt, sagt der neue Bundestrainer Jürgen Klopp.

Beim Besuch seiner alten Liebe Mainz 05 hat Bundestrainer Jürgen Klopp die nicht öffentliche Trainingseinheit des Fußball-Bundesligisten verfolgt. Zudem nutzte er die Gelegenheit für Gespräche mit dem aktuellen Mainzer Coach Urs Fischer und Spielern. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

„Ich möchte in Zukunft mit den Trainern zusammenarbeiten, genauso wie ich mit den Spielern zusammenarbeite. Darum geht es auch, aber vor allem darum, mit den Trainern ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen“, sagte Klopp, der zuvor bereits bei Bayern München, dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart zu Gast war: „Es soll eine Zusammenarbeit sein, die ich mir gewünscht hätte, als ich noch Vereinstrainer war. Das biete ich an.“

„Etwas Besonderes“ für Klopp

Klopp wird seinen ersten Kader am 17. September bekannt geben, sein Länderspieldebüt findet neun Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande statt.

Den Besuch in Mainz bezeichnete er als „etwas Besonderes“, er habe „gerade in Gesprächen nochmal festgestellt, dass ich 18 Jahre hier war. Als ich hergekommen bin, habe ich mich gefragt, wie oft ich in meinem Leben diese Strecke schon gefahren bin“, sagte Klopp: „Es hat sich viel zum Positiven verändert, beispielsweise liegen hier drei Rasenplätze, wo früher ein Hartplatz war. Das ist einfach gut.“