Köln holt ehemaligen VfB-Profi

SID 01.09.2026 • 21:28 Uhr Borna Sosa spielte fünf Jahre für den VfB Stuttgart. Nun kehrt der Verteidiger in die Bundesliga zurück.

Der 1. FC Köln hat den früheren Stuttgarter Borna Sosa zurück in die Fußball-Bundesliga geholt. Der 28 Jahre alte Linksverteidiger kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Klub Crystal Palace nach Köln, dies bestätigte der Klub am Dienstag. Laut Medienberichten beinhaltet der Deal keine Kaufoption.

Sosa kenne „die Bundesliga aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart sehr gut und verfügt über wertvolle internationale Erfahrung. Gleichzeitig haben wir ihn in unseren Gesprächen als sehr reflektierten und positiven Menschen kennengelernt, der mit seiner Persönlichkeit sehr gut zu uns passt“, sagte Köln Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler.

Sosa bestritt über 100 Spiele für den VfB Stuttgart

„Mit seinem starken linken Fuß, seinem Offensivdrang und seiner hohen Qualität im Flankenspiel erweitert er unsere Möglichkeiten“, ergänzte Kessler.