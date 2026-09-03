Kovac verrät Nwaneri-Details

SID 03.09.2026 • 14:02 Uhr Niko Kovac zeigt sich begeistert von Neuzugang Ethan Nwaneri und verrät Details zum Last-Minute-Transfer.

Der „Deadline Day“ ist vorüber, das Transferfenster ist geschlossen – und Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac ist mit den Neuzugängen, die Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken verpflichtet haben, sehr zufrieden.

„Der Klub hat die richtigen Leute, die uns auf einer anderen Ebene weiterhelfen, geholt. Leute, die uns technisch einiges geben“, sagte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr).

Kovac begeistert von Nwaneri

Besonders die Last-Minute-Leihe von Flügelspieler Ethan Nwaneri hat Kovac imponiert. „Allein der Transfer ging bis tief in die Morgenstunden“, verriet der 54-Jährige über die Verpflichtung des englischen U21-Nationalspielers, der als Ersatz für den langzeitverletzten Neuzugang Giannis Konstantelias (Kreuzbandriss) vom FC Arsenal kam.

Nach Nwaneri hatte der Vizemeister schon in der Vergangenheit die Fühler ausgestreckt. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten über ihn nachgedacht, also auch in der letzten Saison. Da hat es eben nicht geklappt, jetzt aber schon“, erklärte Kovac. Den Youngster sieht er nach einem „Crashkurs“ in BVB-Gepflogenheiten mit und ohne Ball in der Lage „sofort weiterzuhelfen“. Im Training sei offenkundig gewesen, dass er mit dem Ball „etwas anzufangen wusste“.