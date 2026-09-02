Bei El Mala "kann es eng werden"

SID 02.09.2026 • 14:48 Uhr Für Said El Mala und Thijs Dallinga beim erfolgreichen Ligastart wird es mit einem Einsatz gegen den VfB Stuttgart eng.

Der 1. FC Köln bangt um einen Einsatz seiner neuesten Matchwinner. Said El Mala und Thijs Dallinga, die Köln beim Start in der Fußball-Bundesliga zum 3:2-Auftaktsieg gegen die TSG Hoffenheim geschossen hatten, mussten krankheitsbedingt auf das Training am Mittwoch verzichten.

„Bei beiden sieht es so aus, dass es eng werden kann“, sagte Trainer René Wagner mit Blick auf das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr): „Da müssen wir jetzt von Tag zu Tag schauen. Bei Said sieht es ein bisschen besser aus als bei Thijs.“

El Mala hatte gegen Hoffenheim einen Treffer erzielt, Neuzugang Dallinga traf nach Einwechslung doppelt. Planen kann Wagner dafür mit den jüngsten Verpflichtungen. Kurz vor der Schließung des Transferfensters war Linksverteidiger Borna Sosa von Crystal Palace gekommen. Tags zuvor hatte der FC den Engländer Mikey Moore von Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Wagner hat große Hoffnung in Juwel Moore

Der 19 Jahre alte Offensivspieler sei der Spieler, den Köln gesucht habe, „zwischen den Linien gefährlich, unfassbarer Umfang, viel Volumen, arbeitet gern nach hinten mit, wird gefährlich zum Tor“, beschrieb ihn Wagner: „Wir sind froh, dass er jetzt da ist.“ Offensiv könne Moore „alle“ Positionen besetzen.