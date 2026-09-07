Krösche mahnt nach Fehlstart zur Geduld: "Ruhe behalten"

SID 07.09.2026 • 05:30 Uhr Rund um Eintracht Frankfurt brodelt es schon. Nach den ersten Negativ-Ergebnissen wird das Umfeld unruhig.

Markus Krösche mahnte zwar eindringlich zur Geduld, doch bei der launischen Diva vom Main rumort es schon nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. „Ich möchte ein bisschen die Ruhe behalten“, sagte der selbst in die Kritik geratene Sportvorstand von Eintracht Frankfurt nach dem bitteren 1:4 (1:0) gegen den FC Augsburg: „Ich verstehe die Aufregung und die Nervosität. Aber lasst mal ein bisschen Zeit dran, dass Adi mit der Mannschaft arbeiten kann. Dann wird das auch besser werden.“

Man müsse zu diesem Zeitpunkt der Saison noch „nicht alles in Frage stellen“, führte Krösche aus. Nach einem starken ersten Durchgang samt hochverdienter Führung erinnerte die zweite Halbzeit aber schwer an die enttäuschende Vorsaison. Die SGE fiel regelrecht auseinander, vor allem die jungen Außenverteidiger Elias Baum und Keita Kosugi wirkten auf diesem Niveau überfordert. Dazu patzte auch noch eine eigentliche Stütze wie Keeper Noah Atubolu, von der Bank kamen keine positiven Impulse.

Eintracht-Coach kann die Bedenken verstehen

„Erste Halbzeit war der Fußball, den ich mir vorstelle. Aber ein Spiel dauert 90 und nicht nur 45 Minuten“, haderte Trainer Adi Hütter: „Die zweite Halbzeit war sehr weit weg von dem, was ich sehen möchte. Das war sehr enttäuschend.“ Natürlich sei der Start in Durchgang zwei mit dem Doppelschlag von Arijon Ibrahimovic (46.) und Robin Fellhauer (47.) „bitter“ gewesen. „Trotzdem erwarte ich eine Reaktion.“ Dass diese ausgeblieben sei, sei nach schwierigen Monaten auch „Kopfsache“.