Leipzig verleiht Bitshiabu an Galatasaray

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu für ein Jahr an den türkischen Meister Galatasaray Istanbul verliehen. Wie Gala am Mittwoch mitteilte, erhält Leipzig zwei Millionen Euro Leihgebühr. Zudem wurde eine Kaufoption über 28 Millionen Euro vereinbart.
Galatasaray holt Bundesliga-Profi
Der türkische Meister Galatasaray kann den Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu nach der Saison für 28 Millionen Euro kaufen.
El Chadaille Bitshiabu wechselt auf Leihbasis in die Türkei
© IMAGO/Anadolu Agency
Der 21 Jahre alte Franzose war 2023 für rund 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt. In drei Saisons konnte sich Bitshiabu nicht nachhaltig durchsetzen und bestritt nur 38 Bundesliga-Spiele.
In der Türkei ist das Transferfenster noch bis Freitag geöffnet.
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