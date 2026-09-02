Leipzig verleiht Bitshiabu an Galatasaray

SID 02.09.2026 • 20:57 Uhr Der türkische Meister Galatasaray kann den Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu nach der Saison für 28 Millionen Euro kaufen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu für ein Jahr an den türkischen Meister Galatasaray Istanbul verliehen. Wie Gala am Mittwoch mitteilte, erhält Leipzig zwei Millionen Euro Leihgebühr. Zudem wurde eine Kaufoption über 28 Millionen Euro vereinbart.

Der 21 Jahre alte Franzose war 2023 für rund 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt. In drei Saisons konnte sich Bitshiabu nicht nachhaltig durchsetzen und bestritt nur 38 Bundesliga-Spiele.