SID 01.09.2026 • 10:25 Uhr Entscheidung bei RB Leipzig: Der Bundesligist verleiht Stürmer Conrad Harder nach Frankreich.

RB Leipzig verleiht Stürmer Conrad Harder für ein Jahr nach Frankreich. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, schließt sich der 21 Jahre alte Däne für die Saison 2026/27 Racing Straßburg an.

Harder war im Sommer 2025 von Sporting Lissabon zu den Roten Bullen gewechselt. Seitdem absolvierte der Angreifer 34 Pflichtspiele für Leipzig und erzielte vier Tore.