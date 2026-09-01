RB Leipzig verleiht Stürmer Conrad Harder für ein Jahr nach Frankreich. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, schließt sich der 21 Jahre alte Däne für die Saison 2026/27 Racing Straßburg an.
Leipzig verleiht Stürmer
Entscheidung bei RB Leipzig: Der Bundesligist verleiht Stürmer Conrad Harder nach Frankreich.
Conrad Harder zieht es vorerst nach Frankreich
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Harder war im Sommer 2025 von Sporting Lissabon zu den Roten Bullen gewechselt. Seitdem absolvierte der Angreifer 34 Pflichtspiele für Leipzig und erzielte vier Tore.
Für Harder gehe es nun „vor allem darum, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und möglichst viele Spielminuten auf hohem Niveau zu sammeln“, erklärte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.