Leverkusen mit Diaby gegen Union

SID 04.09.2026 • 14:27 Uhr Der Rückkehrer könnte bereits am Samstag zum Einsatz kommen. Trainer Martínez hofft, dass sein Team aus der Elversberg-Niederlage lerne.

Rückkehrer Moussa Diaby könnte bereits beim Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) für Bayer Leverkusen zum Einsatz kommen.

„Moussa ist bereit und fit, er trainiert gut“, sagte Trainer Carles Martínez am Freitag. Flügelspieler Diaby hatte bereits von 2019 bis 2023 für Leverkusen gespielt, seit Dienstag ist er wieder zurück bei dem Fußball-Bundesligisten.

Am Samstag fehlen wird hingegen Guela Doué. Der ivorische Nationalspieler, älterer Bruder des PSG- und Frankreich-Stars Désiré Doué, sei nicht dabei, betonte Martínez. Es handele sich jedoch um eine Kleinigkeit, in der kommenden Woche könne der ebenfalls am Dienstag verpflichtete Doué wieder spielen, sagte der Coach.

Leverkusen war am vergangenen Wochenende mit einem völlig unerwarteten 2:3 beim Aufsteiger SV Elversberg in die Saison gestartet und lag zeitweise gar 0:3 zurück. Martínez betonte, er habe ein schwieriges Spiel erwartet und hoffe, dass „wir aus dieser schweren Niederlage lernen können“.