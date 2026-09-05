Bayer feiert Torgala nach Fehlstart

SID 05.09.2026 • 17:21 Uhr Bayer Leverkusen zeigt gegen Union Berlin eine starke Leistung - und feiert seine zwei Argentinier und einen Rückkehrer.

Argentinische Party im Rheinland: Bayer Leverkusens Blitzstarter haben sich nach dem blamablen Fehlstart in Elversberg den Frust von der Seele geschossen. Die spielstarke Werkself von Trainer Carles Martínez besiegte Union Berlin am Samstag auch dank Treffern seiner Argentinier Ezequiel Fernández und Facundo Medina mit 4:0 (2:0) und sicherte sich die ersten Punkte der neuen Bundesliga-Saison.

Die Rheinländer bogen dabei schon nach 43 Sekunden auf die Siegerstraße ein, als Fernández mit seinem ersten Tor für Bayer zur frühen Führung traf. Der argentinische Vize-Weltmeister Medina (28.) erhöhte ebenfalls mit seinem Debüt-Treffer für den Europa-League-Teilnehmer, Patrik Schick (48.) und Ibrahim Maza (66.) besorgten den Endstand. Der gefeierte Rückkehrer Moussa Diaby kam in der 67. Minute ins Spiel.

Die Berliner hingegen warten weiter auf ihren ersten Ligasieg – in der Vorwoche hatten sich die Eisernen dank großer Moral ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt erkämpft. Am Samstag war ein Auswärtserfolg für die harmlosen Köpenicker nie in Reichweite.

Rückkehrer Diaby zunächst auf der Bank

Nach dem ernüchternden 2:3 zum Auftakt beim Neuling SV Elversberg schlug Bayer in dieser Woche noch einmal ordentlich auf dem Transfermarkt zu – und rüstete die rechte Seite mit Diaby und Guela Doué für 60 Millionen Euro auf. Während Doué noch angeschlagen fehlte, nahm Flügelstürmer Diaby zunächst auf der Bank Platz. Medina gab in der Innenverteidigung sein Startelf-Debüt.

Trainer Martinez hatte gehofft, dass sein Team aus der „schweren Niederlage“ im Saarland „lernen“ könne – und die Leverkusener starteten perfekt ins Spiel. Miguel Gutierrez kratzte eine abgefälschte Flanke noch von der Linie und gab nach innen, wo Fernández nach nur 43 Sekunden zur Führung einschob. Bayer blieb brandgefährlich, Maza (6.) und Schick (9.) scheiterten an Union-Keeper Frederik Rönnow.

Diaby bei Einwechslung gefeiert

Die Berliner kamen in der Folge etwas besser in die Partie, ohne wirklich gefährlich zu werden. Bayer kontrollierte das Spielgeschehen. Vor allem Linksverteidiger Miguel schaltete sich immer wieder offensiv ein – er bereitete auch das 2:0 vor: Eine starke Flanke des Spaniers köpfte Medina wuchtig ein. Kurz zuvor war Schick mit einem Kopfball noch an der Latte gescheitert (28.). Bayer blieb spielfreudig, verpasste es aber, vor der Pause das 3:0 zu erzielen.